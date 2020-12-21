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    Главная / Торговый портал / Бумага прочая и картон для графических целей / Наполнитель для подарочных коробок нарезка бумага офсетная 80Г/М2 10ММ ассорти упаковка 200х200ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наполнитель для подарочных коробок нарезка бумага офсетная 80Г/М2 10ММ ассорти упаковка 200х200ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наполнитель для подарочных коробок нарезка бумага офсетная 80Г/М2 10ММ ассорти упаковка 200х200ММ- Бумага прочая и картон для графических целей
    6
    Наполнитель для подарочных коробок нарезка бумага офсетная 80Г/М2 10ММ ассорти упаковка 200х200ММ

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    Цена
    от 150
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    Поставщики
    • ООО "ГЕЛЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      378
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      378
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Бумага офсетная 80 гр нарезка 10 мм, разные цвета, размер упаковки 200х200 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      378c НДС
    • ООО "СУВЕНИР-МЕДИА Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • Козинцев Андрей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС

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