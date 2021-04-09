Кабель силовой и контрольный огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией КРПГнг(А)-FRHF ООО "ХКА" Россия Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 1х2х0.52ММ медный одножильный PVC нг(A)-LS Cat 5e ООО НПП "Спецкабель" КВПнг(А)-LS-5е 1х2х0,52 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 40192,8 ₽ В корзину

Кабель КГхл 3х10+1х6 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP медный 4 пары Cat 5e бухта 305М UTP REXANT SOLID Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 2653,2 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ PVC LS нг(А)-LS Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель" Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 88 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 0.48ММ CCA 4 пары Cat 5e бухта 305М Telecom TUS44048E Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 2320 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки 4х2х0.53ММ Cat 5e ККПВ Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки F/UTP 24AWG ож BC (чистая медь) нг(А)-HFLTx 4 пары LSZH оранжевый Cat 5e бухта 305М NIKOLAN NKL 9200C-OR Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 22800 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки КМС-1 1х7х0.2 медный PE PVC до 12552КГц ГОСТ 15125-92 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 60000 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки КМС-1 7х0.2 медный до 12552КГц ТУ 16.505.758-75 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4х2х0.52ММ медный одножильный 4 пары PVC PE Cat 5e бухта 300М ООО "ТПД Паритет" ParLan Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 28,2 ₽ В корзину