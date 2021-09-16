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    Главная / Торговый портал / Бумага светонепроницаемая / Бумага неактиничная светонепроницаемая красно-черная 120Г/М2 1050ММ ГОСТ 4665-62
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага неактиничная светонепроницаемая красно-черная 120Г/М2 1050ММ ГОСТ 4665-62

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага неактиничная светонепроницаемая красно-черная 120Г/М2 1050ММ ГОСТ 4665-62- Бумага светонепроницаемая
    32
    Бумага неактиничная светонепроницаемая красно-черная 120Г/М2 1050ММ ГОСТ 4665-62

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 840
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      840
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      840c НДС
    • ООО "РЕНТГЕНСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СКАТ-ЗАПЧАСТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага неактиничная красно-черная
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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