Установка, монтаж и настройка оборудования по видеонаблюдению и видеофиксации на транспорт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка, монтаж и настройка оборудования по видеонаблюдению и видеофиксации на транспорт- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств