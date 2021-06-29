Плита магнитная прямоугольная 7208-0003 125х400ММ 18КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0001 250х100ММ ГОСТ 16528-87
Плиты станочные магнитные
от 34800,01₽
Плита магнитная электрическая 7208-0060 исполнение 5 645х260х85ММ 75КГ
Плиты станочные магнитные
от 167922,24₽
Призма магнитная поворотная 7205-8020 100x210ММ
Плиты станочные магнитные
от 45784₽
Призма магнитная 7820-8015 90x125ММ
Плиты станочные магнитные
от 23836₽
Плита магнитная прямоугольная 7208-0019 320х1000ММ для шлифовального станка марки 3Г71 ГОСТ 16528-87 ООО "Рязанский станкозавод" Россия
Плиты станочные магнитные
от 110400₽
Плита магнитная прямоугольная 7208-0021 320х1250ММ для шлифовального станка марки 3Л722В-70 ГОСТ 16528-87 ООО "Рязанский станкозавод" Россия
Плиты станочные магнитные
от 165600₽
Плита магнитная прямоугольная 7208-0017 320х800ММ 120КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0109В 200х400ММ 32КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0117В 320х630ММ 106КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0019В 320х1000ММ 180КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0001 100х250ММ 8КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана