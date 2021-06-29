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    Главная / Торговый портал / Плиты станочные магнитные / Плита магнитная 7208-0012 200x560ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита магнитная 7208-0012 200x560ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита магнитная 7208-0012 200x560ММ- Плиты станочные магнитные
    3
    Плита магнитная 7208-0012 200x560ММ

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    Цена
    от 81600
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МАГНИТ ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69152,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      81600
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      200х560 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      81600c НДС

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