Спецификация
Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
Характеристики
Плита магнитная 250х100 (7208-0001) высота 80 мм, вес 8 кг, межполюсное расстояние 18 мм Артикул: 018290
Плита прямоугольная магнитная 7208-0001 (100х250 мм) предназначена для закрепления заготовок при различных технологических операциях. Межполюсное расстояние 18
Усилие переключения не более, Н/см2 80 Н/см2
Удельная сила притяжения не менее, Н/см2 30 Н/см2
Вес, кг 9 кг
b, мм 250 мм
H, мм 65 мм
L, мм 100 мм "Станочная оснастка" Россия
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)