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    Главная / Торговый портал / Электромясорубки / Электромясорубка Liloma TC12HD 750ВТ 220В 200КГ/Ч 390х300х420ММ подрезная решётка/ нож/ решетка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электромясорубка Liloma TC12HD 750ВТ 220В 200КГ/Ч 390х300х420ММ подрезная решётка/ нож/ решетка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка Liloma TC12HD 750ВТ 220В 200КГ/Ч 390х300х420ММ подрезная решётка/ нож/ решетка- Электромясорубки
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    Электромясорубка Liloma TC12HD 750ВТ 220В 200КГ/Ч 390х300х420ММ подрезная решётка/ нож/ решетка

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 33600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЦЕНТР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      МЯСОРУБКА 12HD 390x300x420мм, 220В, 0,75кВт, 200 кг/час, полностью н/ж, реверс, система 1/2 UNGER (подрезная решётка, нож, решетка), диаметр отверстий в решетке 4,5 мм, нож со сменными лезвиями, мясорубочная часть и шнек - пищевой чугун, ножи и решетки - нержавеющая сталь, лоток и горловина - нержавеющая стал производитель LILOMA
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      47988c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      47988c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35210
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42252
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42252c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33600
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33600c НДС

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