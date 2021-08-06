Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка Liloma TC12HD 750ВТ 220В 200КГ/Ч 390х300х420ММ подрезная решётка/ нож/ решетка- Электромясорубки
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Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
МЯСОРУБКА 12HD 390x300x420мм, 220В, 0,75кВт, 200 кг/час, полностью н/ж, реверс, система 1/2 UNGER (подрезная решётка, нож, решетка), диаметр отверстий в решетке 4,5 мм, нож со сменными лезвиями, мясорубочная часть и шнек - пищевой чугун, ножи и решетки - нержавеющая сталь, лоток и горловина - нержавеющая стал
производитель LILOMA