Услуги по установке, настройке, калибровке систем видеофиксации на транспортных средствах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по установке, настройке, калибровке систем видеофиксации на транспортных средствах- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств