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    Главная / Торговый портал / Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств / Комплексная услуга по установке, подключению и программированию сигнализации Услуга по установке, подключению и программированию сигнализации с автозапуском ДВС и обратной связью
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплексная услуга по установке, подключению и программированию сигнализации Услуга по установке, подключению и программированию сигнализации с автозапуском ДВС и обратной связью

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплексная услуга по установке, подключению и программированию сигнализации Услуга по установке, подключению и программированию сигнализации с автозапуском ДВС и обратной связью- Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
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    Комплексная услуга по установке, подключению и программированию сигнализации Услуга по установке, подключению и программированию сигнализации с автозапуском ДВС и обратной связью

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