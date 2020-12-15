Комплексная услуга по установке, подключению и программированию сигнализации Услуга по установке, подключению и программированию сигнализации с автозапуском ДВС и обратной связью

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплексная услуга по установке, подключению и программированию сигнализации Услуга по установке, подключению и программированию сигнализации с автозапуском ДВС и обратной связью- Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств