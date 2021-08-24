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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Печь электронагревательная Веста ЭНУ-220/3 3КВТ для сауны 220В 5М3 с пультом управления
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь электронагревательная Веста ЭНУ-220/3 3КВТ для сауны 220В 5М3 с пультом управления

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь электронагревательная Веста ЭНУ-220/3 3КВТ для сауны 220В 5М3 с пультом управления- Приборы отопительные электрические
    14
    Печь электронагревательная Веста ЭНУ-220/3 3КВТ для сауны 220В 5М3 с пультом управления

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    Цена
    от 91999,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ДИАЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      79000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      94800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      94800c НДС
    • ООО "РИТЕЙЛГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      76666
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      91999,2
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      91999,2c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрическая печь для сауны Веста ЭНУ-220/3 (220 В/3 кВт) с пультом
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тульская область
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      Не указана

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