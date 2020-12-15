Обслуживание риборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за первый шлейф
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 209,47₽
Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-50W IP67
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
от 5000₽
Установка контролера бортового СМАРТ S-2333
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Не указана
Техническое обслуживание и текущий ремонт электроприводных задвижек в виде замены подшипников, проверки целостности изоляции, окраски корпусов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации банка, кассового узла, хранилища, бухгалтерии 3 категория 1 месяц
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Монтаж приспособления для опечатывания помещения на внешнюю дверь
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 400₽
Замена кабельных линий освещения и уличных светильников 0.4КВ 1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2М без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0.35М3 2. Устройство фундаментов столбов бетонных - 0.019М3 3. Кабель в подземной канализации - 0.195КМ 4. Засыпка вручную траншеи песком - 0.104М3 5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1.2 - 0.104М3 6. Засыпка вручную траншеи чернозем - 0.104М3 7. Светильники, устанавливаемые вне зданий - 15ШТ 8. Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1-15ШТ
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 297467₽
Техническое обслуживание световых приборов ламповых чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка спец. жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание устройств сигнальных звуковых всех типов Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 51,26₽
Регулировка и настройка прожекторов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Подключение охранной сигнализации на пульт общей сигнализации на объекте
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 4720₽