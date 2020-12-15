Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

Обслуживание риборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за первый шлейф

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

Техническое обслуживание и текущий ремонт электроприводных задвижек в виде замены подшипников, проверки целостности изоляции, окраски корпусов

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

Монтаж приспособления для опечатывания помещения на внешнюю дверь

Замена кабельных линий освещения и уличных светильников 0.4КВ 1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2М без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 0.35М3 2. Устройство фундаментов столбов бетонных - 0.019М3 3. Кабель в подземной канализации - 0.195КМ 4. Засыпка вручную траншеи песком - 0.104М3 5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1.2 - 0.104М3 6. Засыпка вручную траншеи чернозем - 0.104М3 7. Светильники, устанавливаемые вне зданий - 15ШТ 8. Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1-15ШТ

Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

от 297467 ₽