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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов / Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - наладка КИПиА комплексная систем автоматики безопасности и автоматики регулирования
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - наладка КИПиА комплексная систем автоматики безопасности и автоматики регулирования

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - наладка КИПиА комплексная систем автоматики безопасности и автоматики регулирования- Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
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    Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - наладка КИПиА комплексная систем автоматики безопасности и автоматики регулирования

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    Цена
    от 180000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГАЗКОТЛОАВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      152542,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      180000
      Спецификация
      Производство электромонтажных работ
      Характеристики
      Комплексная наладка систем автоматики безопасности и автоматики регулирования
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      180000c НДС

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