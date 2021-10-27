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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Glucose HK GLUC3/Glucose HK 800 для анализатора для определения глюкозы гексокиназный метод 800 определений 04404483190
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Glucose HK GLUC3/Glucose HK 800 для анализатора для определения глюкозы гексокиназный метод 800 определений 04404483190

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Glucose HK GLUC3/Glucose HK 800 для анализатора для определения глюкозы гексокиназный метод 800 определений 04404483190- Реагенты диагностические
    36
    Набор реагентов Glucose HK GLUC3/Glucose HK 800 для анализатора для определения глюкозы гексокиназный метод 800 определений 04404483190

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    Цена
    от 10890
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "СПЕКТРАМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9900
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      10890
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      10890c НДС

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