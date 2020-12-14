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    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи- Устройства и блоки питания вычислительных машин
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    Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 123068,4
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      216000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      216000c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180000c НДС
    • ООО "ТИМ САПЛАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127588,26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      153105,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      1. Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11-1шт 2. Карта удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ -1шт 3. NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent-1шт 4. Батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 -1шт 5. Монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки -2шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      153105,92c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "ФЕРМО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      103043,28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      123651,94
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      123651,94c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      102557
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      123068,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      123068,4c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3432
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3432c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3120
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3120c НДС
    • ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2370
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2844
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2844c НДС

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