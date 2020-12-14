Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи- Устройства и блоки питания вычислительных машин