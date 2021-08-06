Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Затирка для швов Церезит СЕ32/2 01 белая- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
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Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Характеристики
—
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область