Характеристики

Тапочки с открытым мысом.Тапочки одноразовые, цвет белый. Открытый мыс, махра 180 грамм, поролоновая подкладка. Подошва прошивная – ЭВА 5 мм., окантовка- спанбонд. Размер тапочка -универсальный (39-42). Мыс тапка прошит по краю и не имеет декоративных строчек. Мыс имеет трапециевидную форму (длина по верхнему краю составляет 128 мм, по нижнему краю 189 мм, ширина 95 мм. Каждая пара упакована в индивидуальный пакет с клеевым клапаном, на пакете имеется информация: аименование модели, размер, описание: материала, мыса, подошвы, бейки. Характеристика коробки: Указаны количество пар в коробке, дата производства, наименование модели, номер бригады. Имеется декларация соответствия товара. Имеется декларация соответствия товара. ООО "Ланвар Мезо" Россия