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Характеристики

Двусторонняя мочалка для тела (сизаль / махра), в п/э.Двусторонняя мочалка для тела (сизаль / махра) в п/э. Мочалка люфа. Упаковка флоупак. Размер мочалки овал: не менее 11х9см. Не более 12*10 см, резинка шириной 1 см на обортной сторонеот люфа Упаковка флоупак прозрачный. Артикул НФ-00000107. ООО "Ланвар Мезо" Россия