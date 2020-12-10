Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов