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    Главная / Торговый портал / Профили из алюминия или алюминиевых сплавов / Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Полоса антискользящая Safetystep под три вставки 103х5.5х3000ММ алюминий, термоэластопласт

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    Цена
    от 789,6
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      658
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      789,6
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Алюминиевая полоса под три вставки 103mm*3,6mm*3m
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      789,6c НДС

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