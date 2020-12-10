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    Главная / Торговый портал / Профили из алюминия или алюминиевых сплавов / Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 920,4
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      767
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      920,4
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Алюминиевый угол под три резиновых вставки 105mm*30mm*3m
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      920,4c НДС

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