Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Порог-угол антискользящий Safetystep 105х30х3000 алюминий, термоэластопласт под три резиновых вставки- Профили из алюминия или алюминиевых сплавов