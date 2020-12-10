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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов / Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
    10
    Доска отбойная для стен Мебель люкс 150х2000х16ММ ЛДСП дезира светлый

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    Цена
    от 780
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    Поставщики
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      658,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      790
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Московская область
      Подробнее
      790c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      780
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      780c НДС

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