Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ АВБШв 4х50ММ2 ос 0.66КВ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой ПВХ АВБШв 4х50ММ2 ос 0.66КВ- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ