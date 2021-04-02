Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ООО "МКЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ООО "МКЗ" Россия- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ