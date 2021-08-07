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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Тележка разборная сервировочная ТС-С-3-850.530.900-02 (ТС-3-Э) 3 уровня нержавеющая сталь 850х530х900ММ серая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тележка разборная сервировочная ТС-С-3-850.530.900-02 (ТС-3-Э) 3 уровня нержавеющая сталь 850х530х900ММ серая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тележка разборная сервировочная ТС-С-3-850.530.900-02 (ТС-3-Э) 3 уровня нержавеющая сталь 850х530х900ММ серая- Мебель для офисов и предприятий торговли
    17
    Тележка разборная сервировочная ТС-С-3-850.530.900-02 (ТС-3-Э) 3 уровня нержавеющая сталь 850х530х900ММ серая

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    Цена
    от 12358
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ИП Закарлюкина В. П.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23318,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23318,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      23318,5c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11303
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13563,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13563,6c НДС
    • ООО "ШЕФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10298,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12358
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Габаритные размеры: 810х460х850 мм; количество уровней: 3; каркас: разборной из стали AISI 304, труба 20х20мм; материал полок: сталь AISI 304; максимальная нагрузка на одну полку: 25 кг; 2 колеса с тормозом.
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      12358c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Исполнение Напольное Материал Нержавеющая сталь Цвет Серый Вес с упаковкой, кг25 Количество уровней3 Назначение тележки Сервировочные Максимальная нагрузка на полку, кг 20
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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