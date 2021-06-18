Завеса тепловая "Атланта" АТН-124
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L08-T03 220В 3/1.5/0КВТ 600М3/Ч 816ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П2012Е 380В 3/6КВТ 1100М3/Ч 1035х215х220ММ 11.6КГ 122001
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 33964₽
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П222Е 220/380В 6КВТ 1600М3/Ч 1525х215х220ММ ТУ 4864-036-54365100-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 32947,5₽
Завеса тепловая Ballu BHC-M15T09-PS 380В 9/6/0КВТ 2300М3/Ч 1498ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Тропик Т109E15 380В 9КВТ 1550М3/Ч 1614х162х130ММ 11.1КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 19750₽
Электровентилятор Tefal VF3910F0 220В бытовой
Вентиляторы бытовые
от 5040₽
Завеса тепловая воздушная КЭВ-18П3041Е 380В 18000ВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Электровентилятор СОО1725 4Р 350/32° 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100
Вентиляторы бытовые
от 33600₽
Завеса тепловая воздушная Тепломаш КЭВ-6П2013Е 380В 6/3КВТ 1100М3/Ч 1030х200х210ММ 12.1КГ 122029 Россия
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 17973₽
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D20-W35 380В 35КВТ 4700/2800М3/Ч 1950ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Осушитель воздуха двухкамерный ТТ390 24.96М3/Ч 500х550х250ММ ТУ 3441-232-13092653-2013
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 124254₽