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    Главная / Торговый портал / Вентиляторы бытовые / Электровентилятор СОО1725 4Р 350/32° 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электровентилятор СОО1725 4Р 350/32° 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электровентилятор СОО1725 4Р 350/32° 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100- Вентиляторы бытовые
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    Электровентилятор СОО1725 4Р 350/32° 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100

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    Цена
    от 33600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "МЕХАНИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      СОО1725 4Р 350/32°
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
      Подробнее
      33600c НДС

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