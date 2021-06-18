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    Главная / Торговый портал / Вентиляторы бытовые / Электровентилятор G5E155-DO17-29U 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100 1800575
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электровентилятор G5E155-DO17-29U 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100 1800575

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электровентилятор G5E155-DO17-29U 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100 1800575- Вентиляторы бытовые
    8
    Электровентилятор G5E155-DO17-29U 230В 2400ОБ/МИН для теплового газового генератора GoGas PE-100 1800575

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    Цена
    от 62400
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ТД "МЕХАНИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      62400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      кат. № 1800575
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      62400c НДС

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