Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D20-T18 380В 18/9/0КВТ 4700/2800М3/Ч 1950ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-H20T24-PS 380В 24/12/0КВТ 5000/4200М3/Ч 2020ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая электрическая Тропик А-3 220В 3000ВТ 560х114х170ММ 3.9КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 3066₽
Завеса тепловая электрическая Промышленные тепловые завесы Тропик А-3 220В 3000ВТ 270М3/Ч 560х114х170ММ ГОСТ Р 52161.2.30-2007 ТУ 4864-001-18529758-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 8760₽
Завеса тепловая электрическая Ballu BHC-L10-S05-M 220В 5/2.5/0КВТ 450М3/Ч 805ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Осушитель воздуха Neo Clima ND-40AH 1.67Л/ЧАС 210/250/300М3/Ч 390x628x286ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 28800₽
Завеса тепловая Dimplex AC 45N 220В 4500ВТ 248М3/Ч 600х194х107ММ 5.9КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L06-S03 220В 3/1.5/0КВТ 350М3/Ч 585ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L10-S06 220В 6/3/0КВТ 700М3/Ч 1080ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Вытяжка встраиваемая Elikor Интегра 60П-400-В2Л 600х174х348ММ 210ВТ 400М³/Ч белый кнопочное
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 4800₽
Вытяжка козырьковая Elikor 50П-290-П3Л 500х150х490ММ 170ВТ 290М3/Ч белый ползунковое управление ООО "ЭЛИКОР" Россия
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 6786₽
Осушитель воздуха Royal Clima DAR 100 100Л/СУТ 1250ВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 240000₽