Завеса тепловая КЭВ-12П4071Е 380В 12КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая КЭВ-12П3033Е 12КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Вытяжка встраиваемая Elikor Интегра 60П-400-В2Л 600х174х307ММ 210ВТ 400М3/Ч белая кнопочное управление
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 6500,04₽
Вытяжка козырьковая Krona Eva 500 Push Button 84х500х480ММ 80ВТ 350М3/Ч
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 5338,8₽
Осушитель воздуха профессиональный Master DH 752/ 4603.800 5.7Л 46.7Л/СУТ 350М3/Ч 900ВТ 680х620х420ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 79884₽
Завеса тепловая воздушная Тепломаш КЭВ-12П2022Е 380В 12000ВТ 1600М3/Ч 1500х200х210ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 19188₽
Завеса тепловая Ballu BHC-M15T12-PS 380В 12/8/0КВТ 2300М3/Ч 1498ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Вытяжка кухонная Elikor Призма 50П-290-П3Л 150х500х490ММ 160ВТ 290М3/Ч белая ползунковое управление
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 4944₽
Завеса тепловая Dimplex AC 45N 220В 4500ВТ 248М3/Ч 600х194х107ММ 5.9КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-3П1151Е 220В 2.5/5КВТ 450М3/Ч 800х195х205ММ ГОСТ 32512-2013
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 12937,5₽
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L10-S05 220В 5/2.5/0КВТ 450М3/Ч 805ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-H15T18-PS 380В 8/9/0КВТ 3800/3200М3/Ч 1510ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана