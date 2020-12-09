Поставка запчастей к воздушным компрессорам Cameron TAE200A/15 (№СВ-17953)TAE+50M4R2RCD/30 (СВ-17954)TAE+55RC

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Поставка запчастей к воздушным компрессорам Cameron TAE200A/15 (№СВ-17953)TAE+50M4R2RCD/30 (СВ-17954)TAE+55RC- Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения