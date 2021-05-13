Услуги Услуга по монтажу вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1625₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена платы
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по противопожарной защите
от 1500₽
Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110х13ММ 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Теплоизоляция трубная Пенофол В-10 15000х1200х10ММ вспененный полиэтилен
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
Не указана
Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽
Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/2 2М
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
от 11,98₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 630КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽
Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых)
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 902₽