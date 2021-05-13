Услуги Услуга по монтажу вертикальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 1625 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена платы Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по противопожарной защите от 1500 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110х13ММ 2М Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Теплоизоляция трубная Пенофол В-10 15000х1200х10ММ вспененный полиэтилен Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок Не указана В корзину

Выполнение высотных работ методом промышленного альпинизма Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 1100 ₽ В корзину

Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/2 2М Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок от 11,98 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 630КГ на 4 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тросика дверей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 875 ₽ В корзину