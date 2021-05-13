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    Главная / Торговый портал / Работы изоляционные / Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками- Работы изоляционные
    26
    Производство изоляционных работ трубопроводов диаметром 180ММ изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками

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    Цена
    от 44,56
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37,13
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,56
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,56c НДС

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