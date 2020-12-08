Буклетница Комус Парус-2 напольная перфорированная для рекламных буклетов 1600х457х360 металл хромированный Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 7815 ₽ В корзину

Буклетница Комус напольная разборная для рекламных буклетов 360х490х1542ММ алюминий серебристый 10 карманов А4 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 15600 ₽ В корзину

Пресс волл легкая сборно-разборная 3х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 17900 ₽ В корзину

Пресс волл легкая сборно-разборная 4х2М металл хромированные трубы, фотопанно бесшовное (полноцветная широкоформатная печать), специальная сумка-тубус для упаковки Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 66000 ₽ В корзину

Автоматика Prepona ПВР-02 ДАБР.303225.002 RAL 7040 для распашных ворот ЗАО "ЦЕСИС НИКИРЭТ" Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия Не указана В корзину

Кронштейн с переменным углом Feron ДС-1-48 230х150х120ММ для уличного светильника 41427 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 330,12 ₽ В корзину

Привод электрический DoorHan Shaft-120 400В IP44 120НМ для ворот до 550КГ -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС Shaft-120KIT Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 94440 ₽ В корзину

Балка прокатная DoorHan DHS202080 138х144х6х9000ММ DHS138/M-9 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 118649 ₽ В корзину

Привод DoorHan SLIDING-2100 220В IP54 27.5НМ 1350Н для ворот весом до 2100КГ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в масляной ванне Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 35344,8 ₽ В корзину

Привод DoorHan Sliding-2100 PRO 220В IP54 27.5НМ 1350Н для откатных ворот -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 35344,8 ₽ В корзину

Калитка DoorHan V 03 для секционных ворот 900х1700 порог 75ММ, со встроенным доводчиком, замком с нажимными ручками Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия от 39000 ₽ В корзину