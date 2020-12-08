Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Ступень CM Stair 3000х345х25ММ ДПК EBONY
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ступень CM Stair 3000х345х25ММ ДПК EBONY

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ступень CM Stair 3000х345х25ММ ДПК EBONY- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    5
    Ступень CM Stair 3000х345х25ММ ДПК EBONY

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПТК "ПРОГРЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Уголок Wimar наружный ПВХ дуб темный 68ММ 2ШТ 4075115
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 28
    В корзину
    Уголок Arbition наружный ПВХ/пластик дуб гавана 55ММ 2ШТ ЛМ55 103 Польша
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница гренадин масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-GRD
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 2750
    В корзину
    Подоконник ООО АСМ-Пласт ПВХ белый 6000х500ММ ГОСТ 30673-2013
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Угол наружный на ступень GRACE Gracs алюминевый аподированный 31.2х31х2х1800ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Коробка дверная Олови МДФ белая 800ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Переплет оконный раздельный массив сосны не окрашенный ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" Россия
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Угол внутренний 50х50х2000ММ сталь окрашенный RAL 5005 синий ГОСТ 19904-90
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 480
    В корзину
    Коробка дверная сэндвич Ладора 2100х700ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Подоконник Montelli Basic камень искусственный 288 12.7ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Угол наружный 0.08*0.08*2.00ММ RAL 5005 Д/Э п/э
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 80
    В корзину
    Подоконник BAUSET ПВХ белый матовый 2000х600ММ
    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    от 469,2
    В корзину
    Позвонить