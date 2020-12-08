Уголок Wimar наружный ПВХ дуб темный 68ММ 2ШТ 4075115
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 28₽
Уголок Arbition наружный ПВХ/пластик дуб гавана 55ММ 2ШТ ЛМ55 103 Польша
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска для покрытия полов массивная 19х134х670ММ лиственница гренадин масло 8ШТ 22КГ 0.7184М2 LOR191341600S-GRD
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 2750₽
Подоконник ООО АСМ-Пласт ПВХ белый 6000х500ММ ГОСТ 30673-2013
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Угол наружный на ступень GRACE Gracs алюминевый аподированный 31.2х31х2х1800ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Коробка дверная Олови МДФ белая 800ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Переплет оконный раздельный массив сосны не окрашенный ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" Россия
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Угол внутренний 50х50х2000ММ сталь окрашенный RAL 5005 синий ГОСТ 19904-90
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 480₽
Коробка дверная сэндвич Ладора 2100х700ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Подоконник Montelli Basic камень искусственный 288 12.7ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Не указана
Угол наружный 0.08*0.08*2.00ММ RAL 5005 Д/Э п/э
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 80₽
Подоконник BAUSET ПВХ белый матовый 2000х600ММ
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
от 469,2₽