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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага IQ Ultra марка A А4 80Г/М2 0.106ММ 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага IQ Ultra марка A А4 80Г/М2 0.106ММ 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага IQ Ultra марка A А4 80Г/М2 0.106ММ 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017 Россия- Бумага для аппаратов и приборов
    33
    Бумага IQ Ultra марка A А4 80Г/М2 0.106ММ 160-175ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017 Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 256,68
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    Поставщики
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      327,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      393
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      393c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      314,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      377,93
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000
      Регионы поставки
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      377,93c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      310,97
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      373,17
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Торговая марка: IQ Ultra Подробные характеристики Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Марка бумаги: A Белизна CIE: 160-175 +/- 2-3 Непрозрачность: не менее 93% Масса листа бумаги площадью 1 кв.м: 72-82 +/- 1.5-2 г Толщина (мкм): 106 +/- 2-3 Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам: Да Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      373,17c НДС
    • ООО "БАСАТИ ЛОДЖИСТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      310
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      372
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      372c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      282
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      338,4
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      280
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      0
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      Подробнее
      336c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      266
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      319,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      5
      Регионы поставки
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      319,2c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
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      Цена без НДС, руб.
      238,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      286,02
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      286,02c НДС
    • НИКИТИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      213,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      256,68
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Торговая марка: IQ Ultra Подробные характеристики Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Марка бумаги: A Белизна CIE: 160-175 +/- 2-3 Непрозрачность: не менее 93% Масса листа бумаги площадью 1 кв.м: 72-82 +/- 1.5-2 г Толщина (мкм): 106 +/- 2-3 Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам: Да Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      256,68c НДС

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