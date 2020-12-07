Цена без НДС, руб.
3483,33
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: XiaomiПодробные характеристикиОбъем (мл): 1500Терморегулятор: ДаМощность: 1800 втКомус-Гид: для домаТип нагревательного элемента: электрическая спиральПодсветка: НетЗвуковой сигнал при закипании: ДаАвтоотключение при закипании: ДаИндикация уровня воды: НетФильтр от накипи: даМатериал фильтра: нетОтключение при отсутствии воды: ДаДлина шнура: 0.75 метрБлокировка крышки: ДаЦвет: белыйВращение на 360 гр: ДаМатериал: пластикОтсек для сетевого шнура: ДаРазмер (ШхГхВ): 204x145x235 ммВес: 1.24 кгГарантийный срок: 12 месСтрана происхождения: Китай