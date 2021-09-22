Характеристики

Материалы: Натуральная кожа /спинка Сетка Подлокотники: Металлические с пластиковыми накладками. Регулировка в 2-х направлениях Механизм качания: С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях. Регулировка кресла по высоте Крестовина: Металлическая полированная Газ. патрон: 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон Каркас: Немонолитный Набивка: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м Максимальная рекомендованная нагрузка: до 120 кг