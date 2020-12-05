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    Главная / Торговый портал / Весы транспортные / Весы автомобильные Титан-ВА-30 30Т 10КГ 10М ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия
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    Весы автомобильные Титан-ВА-30 30Т 10КГ 10М ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы автомобильные Титан-ВА-30 30Т 10КГ 10М ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия- Весы транспортные
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    Весы автомобильные Титан-ВА-30 30Т 10КГ 10М ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия

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    Цена
    от 545000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЕВК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      454166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      545000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      "ГПУ" = 10 метров "НПВ" = 30 тонн "е" = 10 кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      545000c НДС

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