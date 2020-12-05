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    Главная / Торговый портал / Весы транспортные / Весы автомобильные карьерные поосного взвешивания статические Титан-ВА-150С-6.0х2.0 150Т 50КГ 6.0х2.0М датчик веса HM14H1 ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы автомобильные карьерные поосного взвешивания статические Титан-ВА-150С-6.0х2.0 150Т 50КГ 6.0х2.0М датчик веса HM14H1 ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы автомобильные карьерные поосного взвешивания статические Титан-ВА-150С-6.0х2.0 150Т 50КГ 6.0х2.0М датчик веса HM14H1 ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия- Весы транспортные
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    Весы автомобильные карьерные поосного взвешивания статические Титан-ВА-150С-6.0х2.0 150Т 50КГ 6.0х2.0М датчик веса HM14H1 ТУ 4274-001-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 945000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЕВК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      787500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      945000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      "ГПУ" = 6,0 х 2,0 метра, "НПВ" = 150 тонн, "е" = 50 кг, Датчик веса HM14H1 (n=3.000 делений) Весы статического взвешивания, динамика опционально.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Бурятия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Республика Ингушетия*, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Кемеровская область, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Республика Саха (Якутия), Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Тверская область, Томская область, Тульская область, Республика Тыва, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Челябинская область, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Чукотский автономный округ, Ярославская область, Республика Крым, Омская область, Город федерального значения Севастополь, Байконур, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Районы Архангельской области/
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      945000c НДС

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