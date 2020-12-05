Весы вагонные динамического взвешивания Титан-ВВ-200Д-3.5х2 200Т 3.5М 2ШТ 50КГ датчик веса CCI ТУ 4274-002-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
"ГПУ" = 6,0 метров х 2 шт.,
"НПВ" = 200 тонн,
"е" = 50 кг
Класс точности в динамике = 1 или 2,
Датчики веса ССI (Испания, 4.500 делений)
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