Весы крановые КВ-300К 0.3Т 100Г -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) 33х24х320ММ 4КГ Весы транспортные от 20630,76 ₽ В корзину

Весы автомобильные Фермер 40Т 20КГ 8х1.5х0.5М Грузоприемное утройство (настил 8ММ), заездные пандусы (для моделей с надземной установкой) 4ШТ, весовой терминал ТВ-003/05Н (с соединительным кабелем в металлорукаве 10 М), весоизмерительный датчик М70 с узлом встройки и шунтирующим проводом 4ШТ, стойка для весового терминала с отсеком для аккумуляторов, аккумуляторная батарея 12В 10-12Ah 2ШТ, зарядное утроство для аккумуляторов, ПО Статика 3, заводская калибровка Весы транспортные от 1188000 ₽ В корзину

Весы крановые Масса ЕК-CM-15 15Т 5000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP-64/IP-66 аккумулятор, сеть 340х1070ММ 75КГ в составе: Пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, Аккумулятор для весов ЕК-СМ Артикул: 14599, Аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ Артикул: 43567, Блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ Артикул: 200206 Весы транспортные от 150658,8 ₽ В корзину

Весы вагонные динамического взвешивания Титан-ВВ-150Д-5.0х2 150Т 5.0М 2ШТ 50КГ датчик веса HM14H1 ТУ 4274-002-10091601-2014 ООО "ЕВК" Россия Весы транспортные от 1397000 ₽ В корзину

Весы морозоустойчивые КВ-10Т-М 10Т 10000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС Весы транспортные от 38400 ₽ В корзину

Весы электронные ВЭК-10000 10Т 5000Г ГРАД ЦЕЛЬС аккумулятор 780х250х210ММ КГ Весы транспортные от 28900 ₽ В корзину

Весы электронные ВСК-500А 0.5Т 200Г ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) встроенный аккумулятор ММ КГ Весы транспортные Не указана В корзину

Весы крановые ВЭК-5000 Лайт 5Т 2000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP56 520х240х270ММ 16КГ Весы транспортные от 23040 ₽ В корзину

Весы электронные Мидл Хозяюшка 0.03Т Г ГРАД ЦЕЛЬС ММ КГ Н004А Весы транспортные Не указана В корзину

Весы крановые ВЭК/5-10000 10Т 5000Г IP54 встроенный аккумулятор 350х210х120ММ 25КГ Весы транспортные от 57000 ₽ В корзину

Весы цифровые К-50 0.05Т Г ГРАД ЦЕЛЬС IP54 300х150х65ММ КГ Весы транспортные от 12600 ₽ В корзину