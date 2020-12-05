Цена без НДС, руб.
8000000
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Универсальные статические вагонные (железнодорожные) весы, позволяющие установить любой,
применяемый на РЖД вагон (вагоны), на весовые платформы всеми колесами без расцепки.
"ГПУ" = 48 метров,
"НПВ" = 200 тонн,
"е" = 100 кг,
Датчик веса HM14H1 (n=3.000 делений)
Весы статического взвешивания.