Станок для продольной резки керна до 130ММ СРК-1200 (с отстойником шлама и рециркуляцией охлаждающей жидкости)
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
от 1260000₽
Люнет подвижный
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Станок ножовочный отрезной 8725А 350ММ 2.2КВТ 380В 1690х700х900мм ТУ 3822-006-81244053-2010
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 3000 мм СА750С30Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 2000 мм СА1250С20Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок шлифовальный универсальный 3М225АМ 3-80ММ 80ММ 1176451028489ММ A ООО "СТАНКОШЛИФ" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок вертикально-сверлильный 2Т125 1.5КВТ 380В 1500ОБ/МИН 770х540х2140ММ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 707200₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 20000 мм СА1100С200Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 14000 мм СА1250С140Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок универсально-заточный Приспособление ВЗ-318.П26 для заточки инструмента по спирали
Станки заточные металлообрабатывающие
от 400800₽
Головка внутришлифовальная ВШГ 12-80.400А для токарно–затыловочного станка ДН250 80х400ММ со шкивом 63х63ММ
Станки токарные металлорежущие
Не указана
Оборудование специальное шлифовальное набор точильных камней Hobbi для шлифования и зачистки различных материалов 5 предметов 31-3-005
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
от 150₽