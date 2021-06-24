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    Главная / Торговый портал / Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов / Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Einhell TE(RT)-MG 200CE 200ВТ 21000КОЛ/МИН
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Einhell TE(RT)-MG 200CE 200ВТ 21000КОЛ/МИН

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Einhell TE(RT)-MG 200CE 200ВТ 21000КОЛ/МИН- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
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    Оборудование специальное шлифовальное Реноватор Einhell TE(RT)-MG 200CE 200ВТ 21000КОЛ/МИН

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5389,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НЬЮ ГРАНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4491
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5389,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5389,2c НДС
    • ООО "КУБГАЗАППАРАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4491
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5389,2
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5389,2c НДС

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