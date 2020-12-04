Фара рабочего света Atlas тип 4.1 8-24ВТ 24VDC IP67 УХЛ1 5000К ООО "Аксиома Электрика" Россия

Цена без НДС, руб.
7508,33
Характеристики
Климатическое исполнение УХЛ1, степень пылевлагозащиты IP67, цветовая температура 5000 К, питающее напряжение VDC 24, кривая силы света типа Г
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)