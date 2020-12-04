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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Фара рабочего света Atlas тип 3.8 50-300ВТ 24VDC IP67 УХЛ1 5000К ООО "Аксиома Электрика" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фара рабочего света Atlas тип 3.8 50-300ВТ 24VDC IP67 УХЛ1 5000К ООО "Аксиома Электрика" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фара рабочего света Atlas тип 3.8 50-300ВТ 24VDC IP67 УХЛ1 5000К ООО "Аксиома Электрика" Россия- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Фара рабочего света Atlas тип 3.8 50-300ВТ 24VDC IP67 УХЛ1 5000К ООО "Аксиома Электрика" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 40750
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33958,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40750
      Спецификация
      Характеристики
      Климатическое исполнение УХЛ1, степень пылевлагозащиты IP67, цветовая температура 5000 К, питающее напряжение VDC 24, кривая силы света типа Г
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      40750c НДС

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