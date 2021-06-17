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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный Горизонт-600 570ВТ 5000К 220В IP67 УХЛ1 ООО "Аксиома Электрика" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светодиодный Горизонт-600 570ВТ 5000К 220В IP67 УХЛ1 ООО "Аксиома Электрика" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный Горизонт-600 570ВТ 5000К 220В IP67 УХЛ1 ООО "Аксиома Электрика" Россия- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светодиодный Горизонт-600 570ВТ 5000К 220В IP67 УХЛ1 ООО "Аксиома Электрика" Россия

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    Цена
    от 63600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      53000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      63600
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Климатическое исполнение УХЛ1, степень пылевлагозащиты IP67, цветовая температура 5000 К, питающее напряжение 220 В, кривая силы света типа Г
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      63600c НДС

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