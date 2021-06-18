Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Климатическое исполнение УХЛ1, степень пылевлагозащиты IP67, цветовая температура 4000 К, питающее напряжение 220 В, кривая силы света типа Д, К, О, степень взрывозащиты 1Ex mb II T6 Gb X
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)