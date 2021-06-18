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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник взрывозащищенный светодиодный Пром-ВВС-60 Ех 60ВТ 220В 4000К УХЛ1 IP67 1Ex mb II T6 Gb X ООО "Аксиома Электрика" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник взрывозащищенный светодиодный Пром-ВВС-60 Ех 60ВТ 220В 4000К УХЛ1 IP67 1Ex mb II T6 Gb X ООО "Аксиома Электрика" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник взрывозащищенный светодиодный Пром-ВВС-60 Ех 60ВТ 220В 4000К УХЛ1 IP67 1Ex mb II T6 Gb X ООО "Аксиома Электрика" Россия- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник взрывозащищенный светодиодный Пром-ВВС-60 Ех 60ВТ 220В 4000К УХЛ1 IP67 1Ex mb II T6 Gb X ООО "Аксиома Электрика" Россия

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    Цена
    от 19200
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    Поставщики
    • ООО "АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19200
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Климатическое исполнение УХЛ1, степень пылевлагозащиты IP67, цветовая температура 4000 К, питающее напряжение 220 В, кривая силы света типа Д, К, О, степень взрывозащиты 1Ex mb II T6 Gb X
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Хабаровский край, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      19200c НДС

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