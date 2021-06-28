Цилиндр с внутренним эмалированием ДМ-02.061 КПА для дождевальной машины Фрегат

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Цилиндр с внутренним эмалированием ДМ-02.061 КПА для дождевальной машины Фрегат- Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства