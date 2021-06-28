Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства / Трубка гидрозащиты 8х10ММ 500М КПА ПВХ для дождевальной машины Фрегат
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Трубка гидрозащиты 8х10ММ 500М КПА ПВХ для дождевальной машины Фрегат

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трубка гидрозащиты 8х10ММ 500М КПА ПВХ для дождевальной машины Фрегат- Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    16
    Трубка гидрозащиты 8х10ММ 500М КПА ПВХ для дождевальной машины Фрегат

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 10584
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10584
      Спецификация
      Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
      Характеристики
      ПХВ гидрозащиты 500 метров
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10584c НДС

    Похожие товары

    Изделие Компрессор стационарный ПТС Вектор 330 330Л/МИН 29.4МПА 380В 7.5КВТ 180КГ 4 заправочных штуцера для закачки воздушных баллонов от ВДА
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    от 917770
    В корзину
    Уплотнение поршня item. 9. Type: 110-96-16/32, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    Не указана
    В корзину
    Уплотнение штока поршня item. 10. Type: AUN-50-106, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    Не указана
    В корзину
    Скребок item. 11. Type: AS-50-65-7/10, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    Не указана
    В корзину
    Кольцо item. 12. Type: SOR32, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    Не указана
    В корзину
    Кольцо item. 13. Type: R4137, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    Не указана
    В корзину
    Подшипник шариковый упорный item. 15. Type:51213, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    Не указана
    В корзину
    Джойстик контроля скорости лебедки Lilaas Speed Control R02CSR-D0L3-00 Rev.B (новый p/n 402-750-06)
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    от 468600,42
    В корзину
    Кран задатчик скорости ДМ-06.220 КПА для дождевальной машины Фрегат
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    от 687,96
    В корзину
    Натяжитель ремня двигателя Liebherr 9887461
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    от 13500
    В корзину
    Натяжитель ремня генератора Liebherr 10012891
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    от 89100
    В корзину
    Ролик направляющий КАМАЗ,НЕФАЗ 740-1307220-13
    Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    от 400
    В корзину
    Позвонить