Изделие Компрессор стационарный ПТС Вектор 330 330Л/МИН 29.4МПА 380В 7.5КВТ 180КГ 4 заправочных штуцера для закачки воздушных баллонов от ВДА
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 917770₽
Уплотнение поршня item. 9. Type: 110-96-16/32, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Не указана
Уплотнение штока поршня item. 10. Type: AUN-50-106, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Не указана
Скребок item. 11. Type: AS-50-65-7/10, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Не указана
Кольцо item. 12. Type: SOR32, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Не указана
Кольцо item. 13. Type: R4137, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Не указана
Подшипник шариковый упорный item. 15. Type:51213, partlist № RH504844/NVE; DRG № RH202569
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Не указана
Джойстик контроля скорости лебедки Lilaas Speed Control R02CSR-D0L3-00 Rev.B (новый p/n 402-750-06)
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 468600,42₽
Кран задатчик скорости ДМ-06.220 КПА для дождевальной машины Фрегат
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 687,96₽
Натяжитель ремня двигателя Liebherr 9887461
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 13500₽
Натяжитель ремня генератора Liebherr 10012891
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 89100₽
Ролик направляющий КАМАЗ,НЕФАЗ 740-1307220-13
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 400₽