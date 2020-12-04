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    Главная / Торговый портал / Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные / Инструмент электромонтажный Мультиинструмент ЗУБР "ЭКСПЕРТ" ЗАО "Зубр ОВК", Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Инструмент электромонтажный Мультиинструмент ЗУБР "ЭКСПЕРТ" ЗАО "Зубр ОВК", Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инструмент электромонтажный Мультиинструмент ЗУБР "ЭКСПЕРТ" ЗАО "Зубр ОВК", Россия- Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
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    Инструмент электромонтажный Мультиинструмент ЗУБР "ЭКСПЕРТ" ЗАО "Зубр ОВК", Россия

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    Цена
    от 1108,22
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1194
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1432,8
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1432,8c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1211,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1429,72
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      1429,72c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      1193
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1407,74
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      14000
      Регионы поставки
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      1407,74c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1176
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1387,68
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1387,68c НДС
    • ООО "ИнвестСтрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1011,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1193,7
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      1193,7c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      939,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1108,22
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1108,22c НДС

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