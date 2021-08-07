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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Пушка тепловая Master BV 77 E
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пушка тепловая Master BV 77 E

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пушка тепловая Master BV 77 E- Приборы отопительные электрические
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    Пушка тепловая Master BV 77 E

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    Цена
    от 75152
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      Цена без НДС, руб.
      75000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      90000c НДС
    • ООО "РАС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      90000c НДС
    • ООО "РАС"
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      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      75152c НДС
    • ООО "РАС"
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      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
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      75152
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
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    • ООО "РАС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "РАС"
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Регионы поставки
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    • ООО "РАС"
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      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
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      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      75152c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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    • ООО "РАС"
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      Ставка НДС, %
      18.0
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      75152
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      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
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    • ООО "РАС"
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      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      75152c НДС
    • ООО "РАС"
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      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
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      63688,13
      Ставка НДС, %
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      Спецификация
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Ставка НДС, %
      18.0
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      75152
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    • ООО "РАС"
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
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      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      75152c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      75152c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      75152c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63688,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      75152
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      75152c НДС

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