Цена без НДС, руб.
63688,13
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Регионы поставки
Вологодская область, Брянская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Воронежская область, Волгоградская область, Свердловская область, Иркутская область, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Республика Коми, Ульяновская область, Курганская область, Ростовская область, Рязанская область, Томская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Калининградская область, Смоленская область, Омская область, Тюменская область, Кировская область, Липецкая область, Новгородская область, Саратовская область, Ярославская область, Самарская область, Пензенская область, Псковская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Курская область