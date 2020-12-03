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    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Скалка двуручная МосДомХоз дерево 700х30ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скалка двуручная МосДомХоз дерево 700х30ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скалка двуручная МосДомХоз дерево 700х30ММ- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
    6
    Скалка двуручная МосДомХоз дерево 700х30ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 676,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      700
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      700c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      564
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      676,8
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      676,8c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Скалка деревянная прямая 70 х 3 см МосДомХоз
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      Не указана

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