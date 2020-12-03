Черенок для щетки алюминий 150СМ вес 300Г, 506267
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 390₽
Доска разделочная Luxstahl Д600 береза 600х300х30ММ д15
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
от 500₽
Вешалка для мыла и мочалок осина 200х260х460ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка напольная Nika СБП1/С металлическая 1810x540x1080ММ 15КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые для бани белые эконом махра, подошва ЭВА 3ММ, закрытый верх
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 82,6₽
Доска разделочная промасленная бук 700х300х40ММ натуральный 2598
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
от 1049,22₽
Сушилка напольная Ника металлическая 1300х540х950ММ 15КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 550₽
Вешалка настенная для полотенец круглая 5660-26-07
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Никa 9 112х34.5СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Черенок для щетки дерево 120СМ 450739
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 60₽
Карниз однорядный потолочный с липкой лентой Велькор алюминиевый 500СМ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска разделочная Bravo бамбук 320х220х80ММ BR-513
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
от 390₽