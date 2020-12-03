Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод / Фильтр для воды DFIR 1665 для умягчения и обезжелезивания с клапаном управления Runxin
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр для воды DFIR 1665 для умягчения и обезжелезивания с клапаном управления Runxin

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды DFIR 1665 для умягчения и обезжелезивания с клапаном управления Runxin- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    7
    Фильтр для воды DFIR 1665 для умягчения и обезжелезивания с клапаном управления Runxin

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 45910
    В корзину
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "НПК "ДИАСЕЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38258,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45910
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      45910c НДС

    Похожие товары

    Картридж к фильтру для воды комплект Гейзер для Гейзер Престиж М 50088 катридж механической очистки PP5-10SL, 2 угольных катриджа CDC10-10SL, обратноосмотическая мембрана, минерализатор B(RO), угольный постфильтр 10SL ТУ 3697-023-48981941-2014
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 4500
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды комплект Гейзер №6 +4...+40ГРАД ЦЕЛЬС катридж PP 5-10SL, 2 катриджа CBC 1-10SL 10SL ТУ 3697-023-48981941-2014
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 1620
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды с мембранным элементом ROC для установки Аквалаб УВОИ-МФ-1812
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 10300
    В корзину
    Уплотнение P01/P016-NBRB-FLAT 3226309646
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 1320
    В корзину
    Сальник механический 16ММ СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 9841023008
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 5040
    В корзину
    Сальник механический 35ММ СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 9841072411
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 11400
    В корзину
    Уплотнение передней крышки JWP-16 СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 9845832501
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 7080
    В корзину
    Подшипник СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 54805114
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 840
    В корзину
    Подшипник СЗЧ ремонтного набора опреснителя Alfa Laval JWP-16-C50 54805104
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 2280
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды Джилекс ЭФГ 112/508-10 (20 ББ) 10000Л 20Л/МИН +4...+45ГРАД ЦЕЛЬС 1333 Big Blue 20" ТУ 4859-002-92729186-13
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 600
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор Трио 1ШТ
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 2500
    В корзину
    Картридж к фильтру для воды Барьер-7 Железо №6
    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
    от 300
    В корзину
    Позвонить