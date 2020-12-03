Фильтр для воды DFIR 1665 для умягчения и обезжелезивания с клапаном управления Runxin

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды DFIR 1665 для умягчения и обезжелезивания с клапаном управления Runxin- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод